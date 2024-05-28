Манчестер Сити не будет возвращать в команду дебютанта сборной Бразилии

Ян Коуту продолжить карьеру где угодно, но не в Манчестере.

Манчестер Сити не планирует возвращать в команду Яна Коуту, пишет инсайдер Маттео Моретто.

Бразильский защитник провел сильный сезон в Жироне и даже изаинтересовал ряд европейских грандов, включая мадридский Реал.

В текущем сезоне Коуту провел 39 матчей, в которых отличился двумя голами и десятью ассистами и даже дебютировал за сборную Бразилии.

Однако в Сити все равно не планируют возвращать 21-летнего игрока в команду, "горожане" готовы рассмотреть любые варианты с продажей или арендой игрока.

Ранее также сообщалось, что Ineos рассчитывает на допуск МЮ в Лигу Европы.

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