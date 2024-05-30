У Барселоны возникли проблемы с регистрацией Флика и его помощников

К тому же, каталонский коллектив пока что не может зарегистрировать некоторых игроков на следующий сезон.

Днем ранее Барселона объявила о назначении нового главного тренера, которым стал Ханси Флик.

Однако у "сине-гранатовых" возникли проблемы с регистрацией немецкого наставника и его ассистентов.

Как сообщает Marca, Барселоне по-прежнему нужно заработать деньги на продажах, чтобы оформить регистрацию Флика.

Клуб с трудом смог зарегистрировать игроков на недавно завершившийся сезон. Но некоторые из них, у которых есть контракт с "сине-гранатовыми", не были зарегистрированы на следующий сезон из-за отсутствия места в зарплатной ведомости.

И эта ситуация до сих пор не решена. Во-первых, на данный момент нет места для регистрации нового тренера и его штаба. Примечательно, что та же проблема возникла бы и с Хави Эрнандесом, который не был зарегистрирован на сезон-2024/25.

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Среди игроков не зарегистрированы следующий год сразу четверо: Гави, Алехандро Бальде, Иньиго Мартинес и Витор Роке.

Ранее стало известно, когда Барселона собирается провести презентацию Ханси Флика в качестве нового главного тренера.

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