Стало известно, когда Барселона проведет презентацию Флика

Ханс-Дитер Флик улетит в Германию после подписания контракта с Барселоной. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Флик отправится в Германию сразу после подписаия контракта, чтобы поддерживать связь с спортивным директором Деку для определения состава команды на следующий сезон.

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Немец вернется в Барселону через несколько недель, а его презентация состоится не раньше июля, когда он лучше узнает клуб и подтянет испанский язык.

Напомним, сегодня каталонский клуб объявил о назначении Флика на пост главного тренера.

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