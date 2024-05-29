Стало известно, когда Барселона проведет презентацию Флика
Каталонцы отложили представление нового тренера на середину лета.
Ханс-Дитер Флик улетит в Германию после подписания контракта с Барселоной. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Флик отправится в Германию сразу после подписаия контракта, чтобы поддерживать связь с спортивным директором Деку для определения состава команды на следующий сезон.
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Немец вернется в Барселону через несколько недель, а его презентация состоится не раньше июля, когда он лучше узнает клуб и подтянет испанский язык.
Напомним, сегодня каталонский клуб объявил о назначении Флика на пост главного тренера.
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