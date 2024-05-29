В Барселоне нашли способ решить проблему с избытком защитников
Барселона намерена сократить количество защитников из-за финансовых трудностей. Об этом сообщает Diario Sport.
Клуб планирует продать одного из центральных защитников. 19-летний Микаил Файе, выступающий за вторую команду, может покинуть клуб летом.
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Несмотря на отсутствие игр за основную команду, к нему проявляют интерес другие клубы. Барселона хочет включить в сделку опцию обратного выкупа, однако окончательное решение примет Ханси Флик.
Также рассматривается продажа кого-то из основных защитников.
В текущем сезоне на счету Файе четыре гола в 33-х матчах за Барселону Б.
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