В Барселоне нашли способ решить проблему с избытком защитников

Каталонцы могут продать одного из игроков линии обороны.

Барселона намерена сократить количество защитников из-за финансовых трудностей. Об этом сообщает Diario Sport.

Клуб планирует продать одного из центральных защитников. 19-летний Микаил Файе, выступающий за вторую команду, может покинуть клуб летом.

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Несмотря на отсутствие игр за основную команду, к нему проявляют интерес другие клубы. Барселона хочет включить в сделку опцию обратного выкупа, однако окончательное решение примет Ханси Флик.

Также рассматривается продажа кого-то из основных защитников.

В текущем сезоне на счету Файе четыре гола в 33-х матчах за Барселону Б.

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