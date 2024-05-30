"Придется много работать": Флик высказался о задаче во главе Барселоны

Ханси Флик рассказал, какая задача у него будет во главе Барселоны.

По словам немецкого специалиста, его приоритетом будет сотрудничество с Деку и Жоаном Лапортой в пользу развития молодежи.

«В первую очередь хочу поблагодарить всех, благодаря кому удался этот переход. Для меня большая честь и осуществление мечты подписать контракт с Барселоной.

Не могу дождаться начала работы. Сразу заметно, как все здесь любят Барселону и делают все для ее успеха. Философия Барселоны соответствует моим принципам: владение мячом и атакующий стиль. Мне это нравится.

«Барселона» имеет одну из лучших академий в мире, в составе команды есть хорошее сочетание молодежи и опыта, но нам надо много работать, чтобы они прибавляли. Это наша с Деку и Лапортой общая задача. Для меня важна командная работа.

Я выиграл несколько трофеев с Баварией и я хотел бы продолжить этот путь здесь. Мы можем многого добиться", - сказал Флик.

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