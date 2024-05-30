iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Придется много работать": Флик высказался о задаче во главе Барселоны

Ханси сделает акцент на развитии молодежи.
Вчера, 09:31
Ханси ФЛик / Getty Images
Ханси ФЛик / Getty Images

Ханси Флик рассказал, какая задача у него будет во главе Барселоны.

По словам немецкого специалиста, его приоритетом будет сотрудничество с Деку и Жоаном Лапортой в пользу развития молодежи.

«В первую очередь хочу поблагодарить всех, благодаря кому удался этот переход. Для меня большая честь и осуществление мечты подписать контракт с Барселоной.

Не могу дождаться начала работы. Сразу заметно, как все здесь любят Барселону и делают все для ее успеха. Философия Барселоны соответствует моим принципам: владение мячом и атакующий стиль. Мне это нравится.

«Барселона» имеет одну из лучших академий в мире, в составе команды есть хорошее сочетание молодежи и опыта, но нам надо много работать, чтобы они прибавляли. Это наша с Деку и Лапортой общая задача. Для меня важна командная работа.

Я выиграл несколько трофеев с Баварией и я хотел бы продолжить этот путь здесь. Мы можем многого добиться", - сказал Флик.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ханси флик

Статьи по теме

Легенда Барселоны находится под следствием из-за сделки по Суперкубку Испании Легенда Барселоны находится под следствием из-за сделки по Суперкубку Испании
Хавбек Манчестер Сити предложил свои услуги Барселоне Хавбек Манчестер Сити предложил свои услуги Барселоне
У Барселоны возникли проблемы с регистрацией Флика и его помощников У Барселоны возникли проблемы с регистрацией Флика и его помощников
Стало известно, когда Барселона проведет презентацию Флика Стало известно, когда Барселона проведет презентацию Флика
Помочь журналистам

Видео

Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа00:30
Манчестер Сити установил Гвардиоле дедлайн по принятию решения о будущем
Вчера, 23:57
Европа23:57
Легенда Барселоны находится под следствием из-за сделки по Суперкубку Испании
Европа23:37
Сент-Этьен обыграл Мец в первом матче плей-офф за место в Лиге 1
Другие страны23:20
Кавани объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая после Копа Америка-2024
Бокс23:05
"Он слышал очень много голосов": Экс-чемпион посоветовал, что изменить Фьюри к реваншу с Усиком
Лига Чемпионов22:54
"Ты показал, насколько крут, и вывел нас в финал": фанаты невероятно поддержали Лунина
Евро-202422:33
Миколенко тренируется по индивидуальной программе в расположении сборной Украины
Европа22:05
Хавбек Манчестер Сити предложил свои услуги Барселоне
Лига Чемпионов21:46
Лунин поставил точку в вопросе своего участия в финале Лиги чемпионов
Теннис21:35
Завацкая прошла в третий раунд итальянского турнира, где сыграет с Байндль
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK