Известны детали контракта Конте с Наполи
Итальянец останется без денег в случае расторжения договора.
Антонио Конте заключит контракт с Наполи до июня 2027 года. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
В соглашении отсутствуют пункты о выплатах в случае досрочного расторжения и об отступных.
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Это означает, что любое досрочное прекращение контракта не будет предусматривать фиксированные или гарантированные суммы компенсаций.
Напомним, стороны обсуждают трехлетний контракт с 9-ю млн евро зарплаты в год, плюс еще миллион за выигранное скудетто.
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