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Известны детали контракта Конте с Наполи

Итальянец останется без денег в случае расторжения договора.
Сегодня, 20:22
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Антонио Конте заключит контракт с Наполи до июня 2027 года. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В соглашении отсутствуют пункты о выплатах в случае досрочного расторжения и об отступных.

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Это означает, что любое досрочное прекращение контракта не будет предусматривать фиксированные или гарантированные суммы компенсаций.

Напомним, стороны обсуждают трехлетний контракт с 9-ю млн евро зарплаты в год, плюс еще миллион за выигранное скудетто. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Антонио Конте

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