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На форварда Наполи претендует топ-клуб АПЛ

Осимхен все же может перебраться в Лондон.
Сегодня, 18:20
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Форвард Наполи Виктор Осимхен не перейдет в Челси этим летом. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Переговоры Челси и неаполитанцев об обмене нигерийца на Ромелу Лукаку завершились неудачно.

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К тому же, "синие" никогда не были заинтересованы в обмене бельгийца на других игроков, и клуб требует за него 38 млн фунтов.

В летние планы Челси Осимхен не входит, хотя он привлек внимание Арсенала, который готов в ближайшее время сделать первые шаги для подписания нападающего.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал наполи Виктор Осимхен

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