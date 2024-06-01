На форварда Наполи претендует топ-клуб АПЛ

Осимхен все же может перебраться в Лондон.

Форвард Наполи Виктор Осимхен не перейдет в Челси этим летом. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Переговоры Челси и неаполитанцев об обмене нигерийца на Ромелу Лукаку завершились неудачно.

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К тому же, "синие" никогда не были заинтересованы в обмене бельгийца на других игроков, и клуб требует за него 38 млн фунтов.

В летние планы Челси Осимхен не входит, хотя он привлек внимание Арсенала, который готов в ближайшее время сделать первые шаги для подписания нападающего.

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