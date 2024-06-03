Конте уговорил Наполи улучшить условия контракта лидера клуба

Наполи хочет продлить контракт с вингером Хвичей Кварацхелией. Об этом сообщает Николо Скира.

Антонио Конте, новый главный тренер, видит в 23-летнем грузине игрока мирового уровня. В ближайшее время пройдут переговоры с агентом Кварацхелии.

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Клуб готов увеличить зарплату грузинского игрока линии атаки до 5,5 миллионов евро в год и продлить контракт до 2029 года. Сейчас вингер получает 1,85 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне на счету Хвичи 11 голов и 6 ассистов в 34 матчах Серии А.

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