Конте определился с первым трансфером в Наполи

Итальянец хочет снова поработать с бывшим подопечным.

Антонио Конте и спортивный директор Наполи Джованни Манна хотят пригласить Ромелу Лукаку в команду.

Как сообщает журналист Саша Тавольери, переговоры еще не начались, так как бельгиец примет решение касаемо своего будущего после Евро-2024.

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В свою очередь Челси готов отпустить Лукаку, чтобы затем приобрести Виктора Осимхена из Наполи.

В уже минувшем сезоне на счету 31-летнего форварда 13 голов и 3 ассиста в 32 матчах Серии А в аренде за Рому.

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