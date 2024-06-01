Конте определился с первым трансфером в Наполи
Итальянец хочет снова поработать с бывшим подопечным.
Антонио Конте и спортивный директор Наполи Джованни Манна хотят пригласить Ромелу Лукаку в команду.
Как сообщает журналист Саша Тавольери, переговоры еще не начались, так как бельгиец примет решение касаемо своего будущего после Евро-2024.
Читай также: Известны детали контракта Конте с Наполи
В свою очередь Челси готов отпустить Лукаку, чтобы затем приобрести Виктора Осимхена из Наполи.
В уже минувшем сезоне на счету 31-летнего форварда 13 голов и 3 ассиста в 32 матчах Серии А в аренде за Рому.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!