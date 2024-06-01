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Конте определился с первым трансфером в Наполи

Итальянец хочет снова поработать с бывшим подопечным.
Вчера, 23:33
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Антонио Конте и спортивный директор Наполи Джованни Манна хотят пригласить Ромелу Лукаку в команду.

Как сообщает журналист Саша Тавольери, переговоры еще не начались, так как бельгиец примет решение касаемо своего будущего после Евро-2024.

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В свою очередь Челси готов отпустить Лукаку, чтобы затем приобрести Виктора Осимхена из Наполи.

В уже минувшем сезоне на счету 31-летнего форварда 13 голов и 3 ассиста в 32 матчах Серии А в аренде за Рому.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Антонио Конте

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