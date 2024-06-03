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Тренер Аталанты: Я пошутил, когда сказал, что хочу Реал соперником в Суперкубке УЕФА

В прошлый раз после шутки Джан Пьеро Гасперини его команда справилась с "желанным" соперником.
Сегодня, 10:11
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images

Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини отреагировал на победу Реала в финале Лиги чемпионов.

Итальянец отметил, что слова о желании встретиться с мадридцами были шуткой.

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"Когда я говорил, что предпочитаю Реал Боруссии, я шутил - так же, как шутил, когда просил Ливерпуль в 1/4 финала Лиги Европы. Впрочем, в тот раз это принесло нам удачу.

Нас ждет встреча с самой прославленной командой мира, все внимание будет сосредоточено на нас. Мы уже думали об этом сегодня, нет смысла отрицать", - сказал Гасперини.

Напомним, матч за суперкубок УЕФА состоится 14 августа 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал аталанта

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