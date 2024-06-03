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"Мечта сбылась": Мбаппе счастлив стать игроком Реала

Француз наконец-то присоединился к клубу, который он поддерживает с детства.
Сегодня, 21:30
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В понедельник, 3 июня, состоялось то, чего многие ожидали увидеть уже достаточно давно - Реал объявил о переходе Килиана Мбаппе.

Французский форвард в статусе свободного агента присоединился к королевскому клубу, бесплатно покинув ПСЖ.

После объявления о начале сотрудничества Мбаппе опубликовал пост в Instagram, в котором выразил свою радость произошедшим. Он прикрепил фотографии из своего детства, где можно заметить его в спортивном костюме "бланкос" и его кумира Криштиану Роналду.

"Мечта сбылась. Так счастлив и горд присоединиться к клубу моей мечты - Реал Мадрид. Никто не может понять, как я сейчас взволнован. Не могу дождаться встречи с вами, мадридисты, и спасибо за вашу невероятную поддержку. Hala Madrid!", - подписал пост Мбаппе.

Напомним, что новость о переходе Килиана Мбаппе в Реал вызвала такой ажиотаж, что официальный сайт мадридского клуба не работал некоторое время.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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