Главный соперник Украины на Евро-2024 уверенно одолел Черногорию в товарищеской игре

Бельгия забила по одному разу в каждом из таймов.

В рамках контрольных поединков перед стартом на Евро-2024 Бельгия встретилась с Черногорией.

Доменико Тедеско испытал в этом матче 17 футболистов, сделав 6 замен сразу после начала второго тайма.

«Красные дьяволы» достаточно уверенно справились со своим соперником, забив по одному разу в каждой из 45-минуток. Сначала отличился Кевин Де Брюйне, для которого это 100-ый матч в футболке сборной, а перед финальным свистком преимущество удвоил Леандро Троссар, реализовав пенальти.

Отметим, что в последнем туре группового этапа Чемпионата Европы Бельгия сыграет с Украиной.

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Бельгия - Черногория 2:0

Голы: Де Брюйне, 44, Троссар, 90+2 (пен.)

Бельгия: Кастельс - Менье (Кастань, 46), Дебаст, Фас (Витсель, 46), Де Кюйпер - Вермерен, Онана (Доку, 46) - Бакайоко (Мангаля, 46), Де Брюйне (Троссар, 46), Карраско (Лукебакио, 46) - Опенда

Черногория: Шаркич - Вешович (М. Вукчевич, 70), Рубежич, Вуячич, А. Вукчевич - Брнович, Куч (М. Бакич, 61) - Осмаич (Д. Бакич, 86), Йоветич (Косович, 70), Цамай (Йовович, 61) - Крстович (Мугоша, 86)

Предупреждения: Брнович, Мугоша

Удаление: Брнович, 88 (второе предупреждение)

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