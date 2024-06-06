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Барселона может использовать новый финансовый рычаг ради летних трансферов

Каталонцы вернулись к старой схеме заработка.
Сегодня, 19:19
ФК Барселона / Getty Images
ФК Барселона / Getty Images

Барселона ищет 100 млн евро у инвесторов, чтобы избежать ограничений на расходы. Об этом сообщает Rac1.

Клуб ведет переговоры с постоянными партнерами для активации нового финансового рычага, без привлечения новых инвесторов.

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Наиболее вероятный сценарий — начало трансферного окна без применения правила 1:1, так как клубу нужно 100 млн евро дополнительного дохода. У Барселоны недостаточно средств для разрешения Ла Лиги тратить все доходы от продаж и экономии на зарплатах.

Приоритетом является заключение соглашения с Nike. Переговоры идут долго, но близки к завершению.

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