Один из лидеров Ливерпуля попал в сферу интересов Барселоны

Вингер Ливерпуля Луис Диас может летом сменить клуб. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

На колумбийского футболиста претендует Барселона. Каталонцы планируют продать Рафинью и на вырученные средства подписать нового игрока в атаку.

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Напомним, действующий контракт Диаса с Ливерпулем рассчитан до лета 2027 года. Игрок склоняется к тому, чтобы подписать новое соглашение.

В минувшем сезоне на счету 27-летнего игрока 8 голов и 5 ассистов в 37 матчах АПЛ.

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