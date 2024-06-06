Один из лидеров Ливерпуля попал в сферу интересов Барселоны
Каталонцы подыскали замену Рафинье.
Вингер Ливерпуля Луис Диас может летом сменить клуб. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
На колумбийского футболиста претендует Барселона. Каталонцы планируют продать Рафинью и на вырученные средства подписать нового игрока в атаку.
Читай также: Барселона может использовать новый финансовый рычаг ради летних трансферов
Напомним, действующий контракт Диаса с Ливерпулем рассчитан до лета 2027 года. Игрок склоняется к тому, чтобы подписать новое соглашение.
В минувшем сезоне на счету 27-летнего игрока 8 голов и 5 ассистов в 37 матчах АПЛ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!