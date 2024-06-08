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Барселона намерена летом избавиться сразу от половины игроков линии обороны

Каталонцы оставят лишь одного защитника неприкосновенным.
Сегодня, 16:49
ФК Барселона / Getty Images
ФК Барселона / Getty Images

Летом Барселона собирается продать центральных защитников, чтобы соответствовать финансовым требованиям. Об этом сообщает издание Diario Sport.

В команде будет восемь игроков этой позиции: Кунде, Араухо, Мартинес, Кристенсен, Кубарси, Лангле, Гарсия и Файе.

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Барселона хочет продать троих или четверых из них. Кубарси и Кристенсен останутся в клубе, а Лангле и Иньиго будут искать новые команды.

Отметим, Араухо, вероятно, останется, несмотря на предложения в 80 млн евро, а потенциальная сделка по Кунде с Аль-Иттихадом еще рассматривается.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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