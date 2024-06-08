Барселона намерена летом избавиться сразу от половины игроков линии обороны

Каталонцы оставят лишь одного защитника неприкосновенным.

Летом Барселона собирается продать центральных защитников, чтобы соответствовать финансовым требованиям. Об этом сообщает издание Diario Sport.

В команде будет восемь игроков этой позиции: Кунде, Араухо, Мартинес, Кристенсен, Кубарси, Лангле, Гарсия и Файе.

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Барселона хочет продать троих или четверых из них. Кубарси и Кристенсен останутся в клубе, а Лангле и Иньиго будут искать новые команды.

Отметим, Араухо, вероятно, останется, несмотря на предложения в 80 млн евро, а потенциальная сделка по Кунде с Аль-Иттихадом еще рассматривается.

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