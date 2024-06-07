Барселона обозначила бюджет на трансфер лидера одного из испанских клубов
Барселона намерена подписать хавбека Реал Сосьедада Микеля Мерино этим летом. Об этом сообщает издание Diario Sport.
Клуб считает, что футболист идеально вписывается в тактическую схему нового тренера Ханса-Дитера Флика с двумя опорниками.
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Трансфер может обойтись в 25 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов. Хотя Реал Сосьедад предложил Мерино продлить контракт до 2025 года, игрок заинтересован в переходе в Барселону из-за возможности участия в Лиге чемпионов.
Однако подписание возможно только при условии, что каталонцы смогут избежать ограничений Ла Лиги на траты, для чего клубу необходимо получить 100 миллионов евро дополнительного дохода.
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