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Барселона обозначила бюджет на трансфер лидера одного из испанских клубов

Каталонцы могут усилить состав опытным игроком.
Сегодня, 00:33
Микель Мерино / Getty Images
Микель Мерино / Getty Images

Барселона намерена подписать хавбека Реал Сосьедада Микеля Мерино этим летом. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Клуб считает, что футболист идеально вписывается в тактическую схему нового тренера Ханса-Дитера Флика с двумя опорниками.

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Трансфер может обойтись в 25 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов. Хотя Реал Сосьедад предложил Мерино продлить контракт до 2025 года, игрок заинтересован в переходе в Барселону из-за возможности участия в Лиге чемпионов.

Однако подписание возможно только при условии, что каталонцы смогут избежать ограничений Ла Лиги на траты, для чего клубу необходимо получить 100 миллионов евро дополнительного дохода.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Сосьедад

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