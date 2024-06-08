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Барселона может усилить линию атаки воспитанником Реала

Майораль попал в сферу интересов каталонцев.
Сегодня, 18:18
Борха Майораль / Getty Images
Борха Майораль / Getty Images

Барселона проявляет интерес к Борхе Майоралю, лучшему бомбардиру Хетафе. Об этом сообщает As.

27-летний форвард рассматривается на случай ухода Витора Роке, который требует у клуба больше игрового времени.

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В прошлом сезоне Ла Лиги Майораль забил 15 голов в 27 матчах Ла Лиги.

Напомним, испанский футболист перешел из Реала в Хетафе в 2022 году за 10 млн евро. Его контракт с клубом истекает летом 2027-го.

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