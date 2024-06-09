Аталанта попросила Милан снизить цену за де Кетеларе, отказавшись платить отступные

Бергамаски не захотели платить 22 миллиона евро, которые были прописаны в арендном соглашении между клубами.

Аталанта попросила Милан снизить цену за Шарля де Кетеларе, которая была прописана в арендном соглашении между клубами, сообщает SempreMilan со ссылкой на Sky Sports.

После провального первого сезона в Италии в составе "россонери" 23-летний бельгиец здорово проявил себя под руководством Джан Пьеро Гасперини.

В сделке между Аталантой и Миланом была прописана сумма 22 миллиона евро, которую "богиня" должна заплатить, если она захочет выкупить игрока.

Однако бывший клуб Руслана Малиновского не собирается платить такую сумму, запросив снижение требований.

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"Дьяволы" в свою очередь не настроены удовлетворять запрос Аталанты, настаивая именно на 22 миллионах, считая это "справедливой ценой за игрока".

К тому же существует вероятность, что де Кетеларе останется в Милане, который вскоре получит нового тренера, поскольку клуб объявил о досрочном прекращении сотрудничества со Стефано Пиоли.

В прошедшем сезоне Шарль де Кетеларе записал на свой счет 14 голов и 11 ассистов в 50 матчах Аталанты во всех турнирах. Хавбек помог команде Гасперини победить Байер (3:0) в финале Лиги Европы.

Ранее появилась информация, что бывший многолетний владелец Милана Сильвио Берлускони пытался вернуться в клуб, приобретя часть его акций.

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