Милан и ПСЖ поспорят за полузащитника сборной Франции
Фофана может сменить команду.
Юссуф Фофана привлек внимание ПСЖ и Милана. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.
Оба клуба будут следить за игрой 25-летнего полузащитника Монако на Евро-2024 в составе сборной Франции.
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Пока ни ПСЖ, ни Милан не сделали официальных запросов или предложений о его трансфере.
В минувшем сезоне Фофана провел 32 матча в рамках Лиги 1, в которых забил 4 гола.
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