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Барселона намерена перехватить у Реала ключевой трансфер 2025 года

Каталонцам тоже интересен Флориан Виртц.
Вчера, 21:50
Флориан Виртц / Getty Images
Флориан Виртц / Getty Images

Барселона намерена перехватить у Реала Флориана Виртца, утверждает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что у хавбека Байера есть устная договоренность с мадридцами о переходе в 2025 году.

Барселона намерена вмешаться в эту сделку, переманив Флориана к себе. Отметим, что каталонцы отдают себе отчет, что переход Виртца обойдется им не менее чем в 100 млн евро.

Финансовую сторону вопросы надеются решить в течение года, а во всем остальном каталонцы уверены в себе. Во-первых, у руководства Барсы хорошие отношения со спортивным директором Байера.

А во-вторых, каталонцы при переговорах надеятся убедить Виртца не переходить в Реал, где и без него собрано множество игроков с огромным эго.

Ранее также сообщалось, что форвард Барселоны может отправиться в Италию.

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