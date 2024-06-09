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Форвард Барселоны может продолжить карьеру в Италии

Ювентус следит за Витором Роке.
Сегодня, 20:23
Витор Роке / Getty Images
Витор Роке / Getty Images

Нападающий Барселоны Витор Роке интересен Ювентусу, пишет Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Итальянский гранд составляет список игроков, которые заменят Мойзе Кина, если нападающий решит уйти.

Роке как раз угрожаетп покинуть Барселону, если ему не предоставят игровое время, а это как раз может оказаться ключевым аргументом в руках Ювентуса.

Отмечается, что Барселона захочет отбить потраченные на Роке средства в случае решения о его продаже. Речь идет о 40 млн евро, который клуб заплатил Атлетико Паранаэнсе.

Ранее также защитник Барселоны прокомментировал свои наряды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Витор Роке

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