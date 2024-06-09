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Защитник Барселоны прокомментировал свое увлечение модой

Жюль Кунде напомнил, что он первую очередь футболист.
Сегодня, 17:26
Жюль Кунде / Getty Images
Жюль Кунде / Getty Images

Защитник Барселоны Жюль Кунде прокомментировал свое увлечение модой.

Француз часто появляется на публике в необычных нарядах, например, Жюль привлек внимание своим выбором наряда для приезда в стан сборной.

Кунде подтвердил, что очень любит следить за модой, но в первую очередь он футболист, о чем людям не стоит забывать.

"Не то чтобы мне надоели разговоры о моем увлечении модой, но у меня такое чувство, что люди уделяют этому слишком много внимания. Иногда они забывают, что я футболист, что это моя работа, которой я посвящаю очень много времени, и думают, что, поскольку я люблю хорошо одеваться, я трачу больше времени на моду, чем на футбол.

Конечно, поскольку я редко высказываюсь, я не могу винить людей в том, что они так думают. Но, очевидно, это совершенно неверно. Я увлечен футболом и посвящаю ему основную часть своего времен", - цитирует защитника As.

Ранее также Санти Касорла прокомментировал приглашение в Арсенал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жюль Кунде

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