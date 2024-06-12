iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал устроит презентацию Мбаппе на Сантьяго Бернабеу после финала Евро-2024

Мадридцы, похоже, ожидают победы Франции на континентальном первенстве.
Вчера, 20:59
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Мадридский Реал определился с датой презентации Килиана Мбаппе.

Как сообщает журналист Фабрис Хоукинс, фанаты "сливочных" впервые увидят форварда в футболке своего любимого клуба уже после финала Евро-2024.

Презентация запланирована на 16 июня, через два дня после последнего матча континентального первенства. Пройдет событие на домашнем стадионе Реала Сантьяго Бернабеу.

Напомним, ранее сообщалось. что звездный баскетболист высказался о трансфере Мбаппе в Реал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Модрич согласился на значительное понижение зарплаты ради нового контракта с Реалом Модрич согласился на значительное понижение зарплаты ради нового контракта с Реалом
"Я уже знал": Звездный баскетболист высказался о трансфере Мбаппе в Реал "Я уже знал": Звездный баскетболист высказался о трансфере Мбаппе в Реал
Переход Мбаппе в Реал мешает клубу оформить еще одну грандиозную сделку Переход Мбаппе в Реал мешает клубу оформить еще одну грандиозную сделку
Президент Ла Лиги - о Мбаппе в Реале: Никто не гарантирует успеха Президент Ла Лиги - о Мбаппе в Реале: Никто не гарантирует успеха
Помочь журналистам

Видео

Молдова - Украина 0:4 видео голов и обзор матча
Молдова - Украина 0:4 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" стартуют на Евро-2024 поединком с Румынией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

Украина11:23
Бущан - лучший голкипер УПЛ сезона-2023/24
Европа10:56
Тен Хаг выставил три условия для продления контракта с Манчестер Юнайтед
Европа10:31
Мората готов покинуть Атлетико на фоне интереса клуба к Довбику
Легкая атлетика09:58
Украина заняла место в ТОП-15 медального зачета чемпионата Европы по легкой атлетике
Европа09:30
Новый тренер Ливерпуля зарядился энергией на Ибице перед работой в АПЛ
Футбол09:08
Клуб Кривцова и Месси хочет пригласить многократного победителя Лиги чемпионов
Формула 108:39
МакЛарен собирается стабильно бороться за победы за счет будущих обновлений
Европа08:14
Бавария договорилась о трансфере японского центрбека Штутгарта
Евро-202408:00
Соперники Украины на Евро-2024: Румыния – команда, которую еще попробуй пробей
НБА07:50
Финал НБА: Бостон без Порзингиса третий раз обыграл Даллас
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK