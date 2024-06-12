Реал устроит презентацию Мбаппе на Сантьяго Бернабеу после финала Евро-2024

Мадридский Реал определился с датой презентации Килиана Мбаппе.

Как сообщает журналист Фабрис Хоукинс, фанаты "сливочных" впервые увидят форварда в футболке своего любимого клуба уже после финала Евро-2024.

Презентация запланирована на 16 июня, через два дня после последнего матча континентального первенства. Пройдет событие на домашнем стадионе Реала Сантьяго Бернабеу.

Напомним, ранее сообщалось. что звездный баскетболист высказался о трансфере Мбаппе в Реал.

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