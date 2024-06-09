iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Я уже знал": Звездный баскетболист высказался о трансфере Мбаппе в Реал

Также Лука Дончич сделал смелый прогноз на Евро-2024.
Сегодня, 12:12
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Экс-баскетболист Реала и звезда НБА Лука Дончич рассказал по свою реакцию на трансфер Килиана Мбаппе.

По словам игрока Даллас Маверикс, он узнал о переходе француза раньше большинства людей. Также словенец сделал смелый, но предсказуемый прогноз на победителя Евро-2024.

"Моя реакция на трансфер Мбаппе? Я уже знал об этом. 

Еще не разговаривал с ним, с тех пор, как он подписал контракт с мадридским Реалом.

Мой прогноз на Евро-2024? Словения победит", - сказал Дончич.

Отметим, что Словения сыграет на турнире в группе с Сербией, Данией и Англией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе Лука Дончич

Статьи по теме

Переход Мбаппе в Реал мешает клубу оформить еще одну грандиозную сделку Переход Мбаппе в Реал мешает клубу оформить еще одну грандиозную сделку
Президент Ла Лиги - о Мбаппе в Реале: Никто не гарантирует успеха Президент Ла Лиги - о Мбаппе в Реале: Никто не гарантирует успеха
Мбаппе: Руководство ПСЖ сказало, что я не буду играть весь сезон, но Энрике спас меня Мбаппе: Руководство ПСЖ сказало, что я не буду играть весь сезон, но Энрике спас меня
Экс-агент рассказал, в каком клубе мог оказаться Мбаппе после Монако Экс-агент рассказал, в каком клубе мог оказаться Мбаппе после Монако
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Поляки обыграли "желто-синих"
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Евро-202415:20
В Германии арестовали подозреваемого в планировании теракта на Евро-2024
Европа15:01
Форвард Атлетико может перейти в Ювентус
Бокс14:58
"Даже не были близки к победе": Тренер Уайлдера прервал молчание после сокрушительного поражения от Чжилея
Европа14:37
Арсенал может приобрести экс-форварда Челси и Ливерпуля
Европа14:22
Довбик рассказал, в чем сборной Украины нужно прибавить после поражения от Польши
Евро-202414:00
Африканцы Роналду и Педри и немец из Узбекистана: откуда родом участники Евро-2024
Европа13:59
Экс-игрок Арсенала рассказал о предложении присоединиться к штабу Артеты
Европа13:30
Экс-тренер Челси может возглавить новичка АПЛ
Европа13:25
Молдова - Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча
Бокс13:15
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK