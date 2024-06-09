"Я уже знал": Звездный баскетболист высказался о трансфере Мбаппе в Реал

Также Лука Дончич сделал смелый прогноз на Евро-2024.

Экс-баскетболист Реала и звезда НБА Лука Дончич рассказал по свою реакцию на трансфер Килиана Мбаппе.

По словам игрока Даллас Маверикс, он узнал о переходе француза раньше большинства людей. Также словенец сделал смелый, но предсказуемый прогноз на победителя Евро-2024.

"Моя реакция на трансфер Мбаппе? Я уже знал об этом.

Еще не разговаривал с ним, с тех пор, как он подписал контракт с мадридским Реалом.

Мой прогноз на Евро-2024? Словения победит", - сказал Дончич.

Отметим, что Словения сыграет на турнире в группе с Сербией, Данией и Англией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!