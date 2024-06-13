Модрич согласился на значительное понижение зарплаты ради нового контракта с Реалом
Лука захотел остаться в стане мадридцев.
Лука Модрич определился со своим будущим.
Как сообщает издание OK Diario, хорват подпишет контракт еще на один сезон без опции продления.
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Источник уточняет, что ради подписания соглашения Модрич пошел на понижение зарплаты на 50%. За сезон он заработает 5 миллионов после вычета налогов.
В этом сезоне Лука забил 2 гола и отдал 7 ассистов в 46 матчах.
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