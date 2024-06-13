Модрич согласился на значительное понижение зарплаты ради нового контракта с Реалом

Лука Модрич определился со своим будущим.

Как сообщает издание OK Diario, хорват подпишет контракт еще на один сезон без опции продления.

Читай также: Реал устроит презентацию Мбаппе на Сантьяго Бернабеу после финала Евро-2024

Источник уточняет, что ради подписания соглашения Модрич пошел на понижение зарплаты на 50%. За сезон он заработает 5 миллионов после вычета налогов.

В этом сезоне Лука забил 2 гола и отдал 7 ассистов в 46 матчах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!