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Модрич согласился на значительное понижение зарплаты ради нового контракта с Реалом

Лука захотел остаться в стане мадридцев.
Сегодня, 00:49
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Лука Модрич определился со своим будущим. 

Как сообщает издание OK Diario, хорват подпишет контракт еще на один сезон без опции продления.

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Источник уточняет, что ради подписания соглашения Модрич пошел на понижение зарплаты на 50%. За сезон он заработает 5 миллионов после вычета налогов.

В этом сезоне Лука забил 2 гола и отдал 7 ассистов в 46 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Лука Модрич

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