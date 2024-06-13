Ювентус сделал предложение Манчестер Юнайтед по Гринвуду и мечтает о Санчо
Ювентус сделал предложение стоимостью около 40 миллионов фунтов по вингеру Манчестер Юнайтед Мэйсону Гринвуду, сообщает Daily Mail.
Манкунианцы хотят продать 22-летнего футболиста этим летом, и сумма в 40 миллионов близка к той, которую они хотят получить за своего воспитанника.
Это не вступительное предложение, поскольку переговоры ведутся уже некоторое время. Итальянская сторона все больше надеется прийти к заключению сделки в ближайшее время.
Хотя переговоры достигли продвинутой стадии, Юнайтед не считает сделку с туринским коллективом неизбежной, поскольку на Гринвуда претендуют и другие клубы.
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В прошедшем сезоне Мэйсон Гринвуд выступал за Хетафе на правах аренды. Там он записал на свой счет 10 голов и 6 ассистов в 36 матчах.
По информации источника, Ювентус также интересуется Джейдоном Санчо. Однако для осуществления данного трансфера "старой синьоре" сначала нужно избавиться от Федерико Кьезы.
Напомним, что днем ранее Ювентус объявил о назначении Тьяго Мотты своим новым главным тренером.
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