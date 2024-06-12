Ювентус официально представил нового главного тренера

Туринский Ювентус представил своего нового главного тренера.

Как сообщает пресс-служба "бьянконери", новым наставником итальянского клуба стал Тьяго Мотта. Контракт с итальянцем бразильского происхождения подписан на 3 года до лета 2027 года.

Ранее Мотта возглавлял Болонью, с которой сотворил главную сенсацию прошедшего сезона в Серии А, выведя "россоблу" в Лигу чемпионоив.

Напомним, ранее сообщалось, что легендарный итальянский экс-футболист возглавил другой клуб элитного дивизиона.

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