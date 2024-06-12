Легендарный итальянец возглавил клуб Серии А

Легендарный итальянский экс-защитник Алессандро Неста возглавил местную Монцу.

Как сообщает пресс-служба клуба, специалист подписал контракт на один сезон с возможностью продления еще на один.

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Неста заменил Раффаэле Палладино, который ушел в Фиорентину, которой понадобился новый тренер после того, как Винченцо Итальяно решил согласиться на предложение Болоньи, которая искала нового тренера после того, как Тьяго Мотта покинул "россоблу", чтобы стать тренером Ювентуса, заменив Массимилиано Аллегри.

Последним местом работы 48-летнего специалиста была Реджана. На уровне Серии А он еще не работал.

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