Клуб Серии А прекратил сотрудничество с обладателем Золотого Мяча

Удинезе решил, что Фабио Каннаваро дал клубу все, что мог.

Итальянский Удинезе определился с судьбой Фабио Каннаваро, который был назначен исполняющим обязанности тренера в конце прошлого сезона.

Как сообщает Фабрицио Романо, несмотря на то, что специалист спас фриульцев от вылета, с ним решили не продолжать сотрудничество.

Отмечается, что сам Фабио готов к новому вызову в своей тренерской карьере после успешной работы на уровне Серии А.

Отметим, что Каннаваро работал главным тренером в Гуанчжоу, Ан-Насре, Тяньчжинь Куанджань, сборной Китая и Беневенто.

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