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Моуринью признался, что был близок к тому, чтобы возглавить немецкий топ-клуб

"Особенный" поделился забавной историей.
Вчера, 22:45
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью поделился историей о том, как был вынужден выучить немецкий язык в кратчайшие сроки.

"Несколько лет назад, когда я был близок к тому, чтобы возглавить дортмундскую Боруссию, я выучил немецкий".

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"Это было непросто, но я постарался!" – сказал Моуринью в интервью Bild.

Отметим, в контексте данного разговора "Особенного" с журналистами речь шла о том, чтобы возглавить Боруссию после ухода Юргена Клоппа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Жозе Моуринью

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