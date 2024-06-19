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Модрич вышел на третье место по играм за сборную в Европе

Лидер хорватов может стать и вторым, если сборная задержится на турнире.
Сегодня, 19:47
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Лидер сборной Хорватии Лука Модрич вошел в тройку лучших игроков Европы по важному показетелю.

Матч против Албании во втором туре Евро-2024 стал для хавбека 177-м в футболке национальной сборной. И это третий результат среди европейских игроков.

Модрич обошел в списке экс-кипера сборной Италии Джанлуиджи Буффона (176) и приблизился к обладателю второго места.

Лидером по этому показателю, ожидаемо, является Криштиану Роналду с 208-ю появлениями за сборную Португалии. На втором месте расположился Серхио Рамос с 180-ю матчами за Испанию.

Теоретически, Модрич может превзойти показатели испанца, если Хорватия сумеет выйти из группы и пройти дальше по турнирной сетке.

А куда более интересное достижение в том матче установил хавбек сборной Албании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Модрич

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