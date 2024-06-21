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Вест Хэм старается приобрести защитника клуба АПЛ украинского происхождения

Новый тренер "молотобойцев" Хулен Лопетеги очень хочет видеть у себя в распоряжении Макса Килмана.
Сегодня, 17:21
Макс Килман / Getty Images
Макс Килман / Getty Images

Капитан Вулверхэмптона Макс Килман может начать новый сезон в новом клубе.

Вест Хэм работает над трансфером 27-летнего центрбека украинского происхождения - в игроке лично заинтересован новый главный тренер "молотобойцев" Хулен Лопетеги.

Однако также отмечается, что переговоры не идут легко, так как "волки" хотят сохранить игрока, которого они высоко оценивают.

Лондонский коллектив старается убедить Вулверхэмптон отпустить футболиста. Transfermarkt оценивает Килмана в 32 миллиона евро.

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В прошедшем сезоне Макс Килман провел 44 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола, одну результативную передачу и восемь желтых карточек.

Напомним, что Вулверхэмптон сумел выиграть борьбу у европейских топ-клубов за игрока, которого называют "новым Кафу".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вулверхэмптон Вест Хэм АПЛ Макс Килман

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