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Английский середняк обошел европейские гранды в гонке за "новым Кафу"

Вулверхэмптон подпишет Педро Лиму.
Сегодня, 09:39
Педро Лима / Getty Images
Педро Лима / Getty Images

Защитник бразильского Спорт Ресифи Педро Лима все-таки переедет в Европу, пишет The Athletic.

"Новый Кафу", как его уже прозвали на родине, был интересен мадридскому Реалу и Челси. Считалось, что защитник в шаге от перехода именно в стан лондонцев.

Однако неожиданно к гонке присоединился Вулверхэмптон и сразу же ее завершил. "Волки" быстро согласовали контракт с игроком и клубом, и уже в ближайшее время сделка будет завершена.

Как пишет издание, Лиме осталось только протий медосмотр, и тогда игрок поставит свою подпись под контрактом с английским клубом. "Волки" предложили соглашение на шесть лет по схеме 5+1.

Однако остальные детали сделки пока еще неизвестны.

Ранее также сообщалось, что Бенфика намерена подписать и себе забивного форварда.

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