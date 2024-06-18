Английский середняк обошел европейские гранды в гонке за "новым Кафу"

Защитник бразильского Спорт Ресифи Педро Лима все-таки переедет в Европу, пишет The Athletic.

"Новый Кафу", как его уже прозвали на родине, был интересен мадридскому Реалу и Челси. Считалось, что защитник в шаге от перехода именно в стан лондонцев.

Однако неожиданно к гонке присоединился Вулверхэмптон и сразу же ее завершил. "Волки" быстро согласовали контракт с игроком и клубом, и уже в ближайшее время сделка будет завершена.

Как пишет издание, Лиме осталось только протий медосмотр, и тогда игрок поставит свою подпись под контрактом с английским клубом. "Волки" предложили соглашение на шесть лет по схеме 5+1.

Однако остальные детали сделки пока еще неизвестны.

Ранее также сообщалось, что Бенфика намерена подписать и себе забивного форварда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!