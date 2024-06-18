Бенфика Трубина намерена подписать одного из лучших бомбардиров Европы

Вангелис Павлидис может перейти в стан "орлов".

Лиссабонская Бенфика намерена сделать два трансфера на вход.

Как сообщает Фабрицио Романо, "орлы" хотят подписать грека Вангелиса Павлидиса из АЗ Алкмаар и немца Робина Госенса из Унион Берлин.

Читай также: Манчестер Юнайтед попытался подписать хавбека Бенфики

Госенса португальский гранд хотел получить в аренду с обязательным выкупом за 7 млн евро, но это предложение отклонили, поэтому, в ближайшее время готовится новое.

Относительно Павлидиса пока неизвестны никакие детали трансфера, однако, уточняется, что Бенфика уверена в скором закрытии сделки.

Отметим, что греческий 25-летний форвард забил в прошлом сезоне 29 голов в чемпионате Нидерландов, что позволило ему поделить 10-ю строчку в борьбе за золотую бутсу с Виктором Дьокерешем из Спортинга и Люком де Йонгом из ПСВ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!