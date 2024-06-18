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Бенфика Трубина намерена подписать одного из лучших бомбардиров Европы

Вангелис Павлидис может перейти в стан "орлов".
Сегодня, 08:51
Вангелис Павлидис / Getty Images
Вангелис Павлидис / Getty Images

Лиссабонская Бенфика намерена сделать два трансфера на вход.

Как сообщает Фабрицио Романо, "орлы" хотят подписать грека Вангелиса Павлидиса из АЗ Алкмаар и немца Робина Госенса из Унион Берлин.

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Госенса португальский гранд хотел получить в аренду с обязательным выкупом за 7 млн евро, но это предложение отклонили, поэтому, в ближайшее время готовится новое.

Относительно Павлидиса пока неизвестны никакие детали трансфера, однако, уточняется, что Бенфика уверена в скором закрытии сделки.

Отметим, что греческий 25-летний форвард забил в прошлом сезоне 29 голов в чемпионате Нидерландов, что позволило ему поделить 10-ю строчку в борьбе за золотую бутсу с Виктором Дьокерешем из Спортинга и Люком де Йонгом из ПСВ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон

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