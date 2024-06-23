Бавария готова к продаже своего лидера этим летом

Бавария планирует продать Йозуа Киммиха этим летом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Вероятность ухода 29-летнего полузащитника растет. Клуб и игрок согласны на это, и Киммих, скорее всего, не будет продлевать контракт, действующий до 2025 года.

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Отметим, переговоры о будущем футболиста в стане мюнхенцев состоятся после Евро-2024.

В текущем сезоне на счету Киммиха один гол и шесть асситов в 28 матчах Бундеслиги.

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