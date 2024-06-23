Звезда Баварии примет предложения о трансфере только от пяти клубов

Киммих просто так не уйдет из клуба.

Полузащитник Баварии Йозуа Киммих готов к уходу из клуба, пишет Флориан Плеттенберг.

Инсайдер отмечает, что у хавбека нет агента, и клубам придется напрямую иметь дело с Йозуа.

Однако игрок уже сам точно знает, с кем он готов вести переговоры, а кому откажет сразу же. Киммих готов вести переговоры с Ман Сити, Ливерпулем, Арсеналом, Реалом и Барселоной.

Хавбек готов обсудить как немедленный переход, так и подождать в Баварии еще год. Сейчас Киммих - самый высооплачиваемый игрок клуба.

Ранее также сообщалось, что Бавария поглядывает на лидера Интера.

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