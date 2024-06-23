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Лидер Интера может оказаться в немецком чемпионате

Хакан Чалханоглу входит в сферу интересов Баварии.
Сегодня, 12:21
Хакан Чалханоглу / Getty Images
Хакан Чалханоглу / Getty Images

Полузащитник Интера Хакан Чалханоглу открыт для перехода в Баварию, пишет Bayern & Germany.

Ранее появилась информация, что турок находится в шорт-листе мюнхенского клуба.

Ключевым трансфером Бавария все еще считает Жоау Палинью, однако также прорабатывает и запасные варианты. 

Первым претендентом на переход, если сорвется транфер португальца, является именно Чалханоглу. И сам хавбек не прочь перейти в Баварию, если появиться такая возможность.

Напомним, что в прошлом сезоне Чалханоглу провел 42 матча, в которых отличился 15 голами и 3 ассистами. Также Хакан был признан лучшим полузащитником Серии А.

Ранее также сообщалось, что Фиорентина сделал запрос по игроку Барселоны.

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