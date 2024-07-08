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Боруссия Дортмунд усилила оборону лидером вице-чемпиона Бундеслиги

Антон заменил ушедшего Хуммельса.
Сегодня, 20:50
Вальдемар Антон / Getty Images
Вальдемар Антон / Getty Images

Боруссия Дортмунд объявила о приобретении центрального защитника Штутгарта Вальдемара Антона.

Немецкий клуб заключил контракт с игроком до 30 июня 2028 года. Трансфер 27-летнего футболиста обошелся "шмелям" в 22 миллиона евро.

В минувшем сезоне на счету Антона три ассиста в 33 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Боруссия Дортмунд планирует подписать французского таланта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: штутгарт Боруссия Дортмунд

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