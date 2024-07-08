Боруссия Дортмунд усилила оборону лидером вице-чемпиона Бундеслиги
Антон заменил ушедшего Хуммельса.
Боруссия Дортмунд объявила о приобретении центрального защитника Штутгарта Вальдемара Антона.
Немецкий клуб заключил контракт с игроком до 30 июня 2028 года. Трансфер 27-летнего футболиста обошелся "шмелям" в 22 миллиона евро.
🤳 Die ersten Worte an Euch! 👋 pic.twitter.com/BKeCaoQUnK— Borussia Dortmund (@BVB) July 8, 2024
В минувшем сезоне на счету Антона три ассиста в 33 матчах Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что Боруссия Дортмунд планирует подписать французского таланта.
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