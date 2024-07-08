Боруссия Дортмунд усилила оборону лидером вице-чемпиона Бундеслиги

Боруссия Дортмунд объявила о приобретении центрального защитника Штутгарта Вальдемара Антона.

Немецкий клуб заключил контракт с игроком до 30 июня 2028 года. Трансфер 27-летнего футболиста обошелся "шмелям" в 22 миллиона евро.

🤳 Die ersten Worte an Euch! 👋 pic.twitter.com/BKeCaoQUnK — Borussia Dortmund (@BVB) July 8, 2024

В минувшем сезоне на счету Антона три ассиста в 33 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Боруссия Дортмунд планирует подписать французского таланта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!