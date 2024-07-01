Боруссия Дортмунд планирует подписать французского таланта

Боруссия Дортмунд планирует осуществить достаточно громкий трансфер этим летом.

Как сообщает Фабрицио Романо, "шмели" нацелились на 20-летнего Райана Шерки из Лиона. Сумма трансфера может составить 15 млн евро.

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Шерки уже предложили долгосрочное соглашение и он готов его принять, но клубы пока не пришли к согласию между собой.

В прошлом сезоне Райан провел 39 матчей, отдав 9 ассистов и забив 3 гола. Атакующий полузащитник несколько лет назад считался одним из главных талантов Франции, однако, его прогресс замедлился из-за стагнации Лиона, за который играет футболист и перелома плюсневой кости полученного два года назад.

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