Ряд топ-клубов Европы продолжают интересоваться вингером сборной Испании

Ряд европейских топ-клубов все еще надеются заполучить себе вингера сборной Испании Нико Уильямса.

Как сообщает Marca, Барселона, Ливерпуль, Челси, Бавария и ПСЖ продолжают интересоваться молодым талантом Атлетика и "фурии рохи"

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Впрочем, "сине-гранатовые" имеют слабые позиции относительно других, поскольку, не готовы принимать участие в финансовой битве за игрока, если возникнет такая необходимость.

Отметим, что в контракте Уильямса со своим клубом есть клаусула в размере около 50 млн евро, однако, он не раз заявлял, что хочет остаться в стане басков, ведь счастлив играть за этот коллектив.

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