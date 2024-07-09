iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ряд топ-клубов Европы продолжают интересоваться вингером сборной Испании

Гранды не оставляют надежд приобрести Нико Уильямса.
Сегодня, 13:57
Нико Вильямс / Getty Images
Нико Вильямс / Getty Images

Ряд европейских топ-клубов все еще надеются заполучить себе вингера сборной Испании Нико Уильямса.

Как сообщает Marca, Барселона, Ливерпуль, Челси, Бавария и ПСЖ продолжают интересоваться молодым талантом Атлетика и "фурии рохи"

Читай также: Ряд топ-клубов АПЛ интересуется одним из лидеров РБ Лейпциг

Впрочем, "сине-гранатовые" имеют слабые позиции относительно других, поскольку, не готовы принимать участие в финансовой битве за игрока, если возникнет такая необходимость.

Отметим, что в контракте Уильямса со своим клубом есть клаусула в размере около 50 млн евро, однако, он не раз заявлял, что хочет остаться в стане басков, ведь счастлив играть за этот коллектив.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: испания Нико Вильямс

Статьи по теме

Кроос обратился к фанатам после вылета с Евро и извинился перед Педри, которого травмировал Кроос обратился к фанатам после вылета с Евро и извинился перед Педри, которого травмировал
Хавбек сборной Германии установил рекорд в проигранном матче с Испанией Хавбек сборной Германии установил рекорд в проигранном матче с Испанией
Игрок сборной Германии: Смотреть наш матч против Испании будет интересно абсолютно всем Игрок сборной Германии: Смотреть наш матч против Испании будет интересно абсолютно всем
Один из лидеров сборной Германии высказался о четвертьфинале Евро против Испании Один из лидеров сборной Германии высказался о четвертьфинале Евро против Испании
Помочь журналистам

Видео

Как Магучих вошла в историю: видео рекордного прыжка украинской атлетки
Как Магучих вошла в историю: видео рекордного прыжка украинской атлетки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Евро-2024: Испания сыграет с Францией в полуфинале
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры14:59
Президент НОК: Ротань переживает из-за состава сборной Украины
Европа14:41
Футболистка и модель сайта для взрослых продемонстрировала обольстительную фигуру в бикини
Бокс14:38
Бывший тренер Усика предсказал победителя реванша с Фьюри
Европа и мир14:15
Украинец Пустовой перебрался в топ-клуб Испании
Европа14:08
Шахтер объявил о подписании хорватского полузащитника
Европа13:57
Ряд топ-клубов Европы продолжают интересоваться вингером сборной Испании
Бокс13:50
Непобежденный мексиканец бросил вызов Ломаченко
Европа13:37
Мать экс-игрока клубов Серии А и Бундеслиги обвиняет его в убийстве сестры
Теннис13:20
Украинцы на Уимблдоне: сестры Киченок в парах и поединок Костюк
Украина13:00
Трансферы УПЛ: Колос объявил о подписании бывшего игрока сборной Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK