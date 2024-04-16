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Ряд топ-клубов АПЛ интересуется одним из лидеров РБ Лейпциг

Беньямин Шешко может сменить клубную прописку.
Сегодня, 18:35
Беньямин Шешко
Беньямин Шешко

Нападающий РБ Лейпциг Беньямин Шешко может сменить клубную прописку уже летом.

Как сообщает TeamTalk, услугами словенца интересуется ряд клубов АПЛ, среди которых Ньюкасл, МЮ и Челси.

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Отмечается, что в последние несколько недель наибольшую активность проявляли "сороки", которые пытаются наверстать упущенные возможности и догнать "красных дьяволов" и "синих" в борьбе за 20-летнего таланта.

В контракте Беньямина с "быками" прописана клаусула в размере 50 млн евро, но она активируется только в случае непопадания команды в Лигу Чемпионов.

В текущем сезоне Шешко провел 37 матчей, забив 13 голов и отдав 2 ассиста.

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