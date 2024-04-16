Ряд топ-клубов АПЛ интересуется одним из лидеров РБ Лейпциг

Нападающий РБ Лейпциг Беньямин Шешко может сменить клубную прописку уже летом.

Как сообщает TeamTalk, услугами словенца интересуется ряд клубов АПЛ, среди которых Ньюкасл, МЮ и Челси.

Читай также: Манчестер Сити может выкупить очередную звезду у РБ Лейпцига

Отмечается, что в последние несколько недель наибольшую активность проявляли "сороки", которые пытаются наверстать упущенные возможности и догнать "красных дьяволов" и "синих" в борьбе за 20-летнего таланта.

В контракте Беньямина с "быками" прописана клаусула в размере 50 млн евро, но она активируется только в случае непопадания команды в Лигу Чемпионов.

В текущем сезоне Шешко провел 37 матчей, забив 13 голов и отдав 2 ассиста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!