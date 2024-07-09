Боруссия Дортмунд близка к подписанию одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

Нападающий Штутгарта Серу Гирасси согласился на переход в дортмундскую Боруссию.

Контракт на 4 года с финалистами Лиги чемпионов будет подписан после медицинского осмотра на этой неделе.

Читай также: Боруссия Дортмунд усилила оборону лидером вице-чемпиона Бундеслиги

По данным Sky Sport, Штутгарт получит около 18 миллионов евро за своего лидера.

Напомним, в прошлом сезоне Гирасси забил 30 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах Бундеслиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!