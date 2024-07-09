Английский гранд сделал предложение по одноклубнику Миколенко

Эвертон не готов отпускать важного футболиста, пока "красные дьяволы" не дадут больше денег.

Эвертон снова отказал Манчестер Юнайтед в трансфере Джерреда Брэнтуэйта.

по данным Sky Sports, МЮ предложил 45+5 млн фунтов за 22-летнего защитника это предложение было отклонено, как и предыдущее на 35 млн фунтов.

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Эвертон считает Брэнтуэйта ключевым игроком и хочет за него 65-70 млн фунтов.

Напомним, в 35 матчах АПЛ в прошлом сезоне англичанин забил три гола.

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