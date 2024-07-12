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Новичок АПЛ подпишет сына игрока, который прославился необычным умением

Лиам Делап станет игроком Ипсвича.
Сегодня, 15:49
Лиам Делап / Getty Images
Лиам Делап / Getty Images

Ипсвич Таун продолжает доукомплектовывать свой состав под участие в АПЛ сезона-2024/25.

Как сообщает Фабрицио Романо, "трактористы" подпишут Лиама Делапа, который принадлежал Ман Сити. Сумма трансфера составит 1 млн фунтов + 5 млн фунтов бонусов.

Также "горожане" получат 20% за возможную будущую перепродажу Делапа в другой клуб.

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Ипсвич начнет предсезонную подготовку на следующей неделе. До ее начала Лиам присоединится к клубу.

Отметим, что 21-летний форвард является сыном Рори Делапа, который прославился умением вбрасывать ауты на большую диста

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Лиам Делап Ипсвич

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