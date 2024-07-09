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Новичок АПЛ подписал защитника молодежной сборной Италии

Калеб Околи присоединился к Лестеру.
Сегодня, 18:20
Калеб Околи / lcfc.com
Калеб Околи / lcfc.com

Лестер объявил о подписании защитника Аталанты Калеба Околи.

22-летний итальянец присоединился к "лисам" за 15 млн евро, а контракт с игроком подписан на пять лет.

В прошлом сезоне Около выступало в аренду во Фрозиноне, где провел 34 матча, отметившись одним ассистом.

Также у молодого защитника на счету 14 матчей за бношескуую сборную Италии и один гол.

Ранее также  сообщалось, что МЮ сделал предложение по защитнику Лилля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лестер Сити

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