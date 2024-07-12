Милан предложил контракт капитану сборной Испании
"Россонери" нашли усиление в атаку.
Милан предложил Альваро Морате четырехлетний контракт с зарплатой 5,5 млн евро в год. Об этом сообщает издание Calciomercato.
Клуб готов заплатить Атлетико 13 млн евро отступных. Если все будет успешно, Мората пройдет медосмотр с вторника по среду, а затем отправится в отпуск.
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Напомним, контракт 31-летнего испанца с "матрасниками" рассчитан до лета 2026 года.
В минувшем сезоне на счету нападающего 15 голов и 3 ассиста в 32 матчах Ла Лиги.
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