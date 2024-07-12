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Интер сделал Индзаги самым высокооплачиваемым тренером в Серии А

"Нерадзурри" подписали новый контракт с наставником.
Сегодня, 20:20
Симоне Индзаги / inter.it
Симоне Индзаги / inter.it

Симоне Индзаги продлил контракт с Интером до 2026 года. Об этом клуб объявил в соцсетях.

Зарплата тренера составит 6,5 млн евро плюс бонусы, что сделает его самым высокооплачиваемым тренером Серии А.

Напомним, Индзаги возглавляет Интер с 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Италии, дважды выиграла Кубок и трижды Суперкубок.

Ранее сообщалось, что Интер объявил о подписании одного из ключевых игроков Наполи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Симоне Индзаги

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