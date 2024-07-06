Интер объявил о подписании одного из ключевых игроков Наполи

Интер объявил в соцсетях о трансфере хавбека сборной Польши Петра Зелиньского.

С 30-летним футболистом миланский клуб подписал контракт до 30 июня 2028 года. Игрок перешел в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне на счету поляка три гола и два ассиста в 28 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Интер потерял на срок до полугода зимнего новичка.

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