Интер объявил о подписании одного из ключевых игроков Наполи
Зелиньски пополнил ряды "нерадзурри".
Интер объявил в соцсетях о трансфере хавбека сборной Польши Петра Зелиньского.
С 30-летним футболистом миланский клуб подписал контракт до 30 июня 2028 года. Игрок перешел в статусе свободного агента.
Welcome 🇵🇱#ForzaInter #WelcomePiotr— Inter ⭐⭐ (@Inter_en) July 6, 2024
В минувшем сезоне на счету поляка три гола и два ассиста в 28 матчах Серии А.
Ранее сообщалось, что Интер потерял на срок до полугода зимнего новичка.
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