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Интер потерял на срок до полугода зимнего новичка

Канадский вингер получил тяжелую травму в сборной на Копа Америка-2024.
Сегодня, 19:38
Тейджон Бьюкенен / Getty Images
Тейджон Бьюкенен / Getty Images

Миланский Интер длительное время не сможет рассчитывать на вингера Тейджона Бьюкенена, который пополнил состав итальянской команды в январе.

25-летний футболист получил травму лодыжки в расположении сборной Канады на Копа Америка-2024.

Как сообщает Tuttosport, на восстановление игроку потребуется от четырех до шести месяцев.

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В ближайшие дни Бьюкенен пройдет углубленное медицинское обследование, чтобы получить более точную информацию о сроках реабилитации, после чего его ожидает операция. В лучшем случае канадец сможет вернуться в октябре, а в худшем - в этом году он на поле уже не появится.

Отмечается, что травма вингера вынудит "нерадзурри" выйти на трансферный рынок для поиска замены.

Бьюкенен перешел в Интер в январе этого года из Брюгге. За миланскую команду он провел десять матчей в Серии А и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Бавария провела переговоры с полузащитником Интера, но тот не собирается менять команду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Канады Интер Милан

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