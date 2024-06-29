Защитник Интера отказал саудовским клубам

Бенжамен Павар не заинтересован в переходе.

Защитник Интера Бенжамен Павар не хочет переходить в саудовский чемпионат, пишет Фабрицио Романо.

Инсайдер утверждает, что недавно с французом связались представители клубов с Ближнего Востока, однако получили незамедлительный отказ.

Напомним, что Павар присоединился к чемпионам Италии летом 2023 года 30 млн евро. В прошлом сезоне 28-летний француз провел 32 матча и его цена выросла до 50 млн евро.

Им заинтересовались саудовский клубы, но сам Бенжамен нисколько не заинтересован в переезде. Защитник намерен отработь свой контракт с Интером, рассчитаный до 2028 года.

Ранее также сообщалось, что другим французом заинтересовался Жозе Моуринью.

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