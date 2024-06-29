iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник Интера отказал саудовским клубам

Бенжамен Павар не заинтересован в переходе.
Сегодня, 10:25
Бенжамен Павар / Getty Images
Бенжамен Павар / Getty Images

Защитник Интера Бенжамен Павар не хочет переходить в саудовский чемпионат, пишет Фабрицио Романо.

Инсайдер утверждает, что недавно с французом связались представители клубов с Ближнего Востока, однако получили незамедлительный отказ.

Напомним, что Павар присоединился к чемпионам Италии летом 2023 года 30 млн евро. В прошлом сезоне 28-летний француз провел 32 матча и его цена выросла до 50 млн евро.

Им заинтересовались саудовский клубы, но сам Бенжамен нисколько не заинтересован в переезде. Защитник намерен отработь свой контракт с Интером, рассчитаный до 2028 года.

Ранее также сообщалось, что другим французом заинтересовался Жозе Моуринью.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенжамен Павар

Статьи по теме

Стало известно, почему Барселона отказалась от подписания экс-игрока Баварии Стало известно, почему Барселона отказалась от подписания экс-игрока Баварии
Интер подписал защитника сборной Франции Интер подписал защитника сборной Франции
Защитник Баварии перейдет в Интер, но немцам все еще нужно найти ему замену Защитник Баварии перейдет в Интер, но немцам все еще нужно найти ему замену
Интер повысил свое предложение по защитнику Баварии Интер повысил свое предложение по защитнику Баварии
Помочь журналистам

Видео

Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов
Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа11:10
Ливерпуль считается главным претендентом на голкипера сборной Бразилии
Евро-202411:00
Швейцария - Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Европа10:46
Астон Вилла может расторгнуть контракт с бразильской экс-звездой
Европа10:25
Защитник Интера отказал саудовским клубам
Европа09:55
Моуринью хочет пригласить игрока Баварии в Фенербахче
Евро-202409:35
Евро-2024: Швейцария с Италией и Германия с Данией определят первых четвертьфиналистов
НБА09:30
Бостону нет равных, а Дончичу нужно развиваться: итоги Финала НБА-2024
Киберспорт09:24
NaVi вылетели с квалификации ко второму сезону Elite League
Бокс09:10
Бокс: расписание боев
Бокс08:59
"Очень хорошо показал себя": Джошуа похвалил Дюбуа за бой с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK